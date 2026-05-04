L’ultimo sigillo di una stagione trionfale porta la firma dell’Under 16 femminile. L’Ariete Pallavolo è inarrestabile e, dopo il titolo conquistato appena una settimana fa dall’Under 18, si impone in un altro campionato regionale, mentre l’Under 17 maschile completa la festa con un brillante terzo posto.

Il successo delle ragazze targate Tinti Catering, guidate da coach Giada De Muro, è il frutto di carattere e qualità. In finale contro il Sulcis Cortoghiana, la squadra ha saputo reagire dopo aver perso il primo set, ribaltando la gara con determinazione fino a prendersi il titolo e il pass per le finali nazionali di Assisi.

Nel pomeriggio, a Olbia, è arrivata un’altra conferma dal settore maschile. L’Under 17 ha conquistato il terzo posto regionale superando il Cus Cagliari nella finale per il podio, dando continuità a un percorso solido.

Non è un exploit isolato, ma l’ennesima tappa di una stagione straordinaria. L’Under 18 femminile targata Tostomet ha già festeggiato il titolo regionale e diverse atlete hanno centrato un doppio successo. A completare il quadro, i titoli territoriali in quattro categorie, cinque finali regionali e la Serie C femminile ai playoff.

«Provo un’immensa soddisfazione e un profondo orgoglio», sottolinea il presidente Davide Sascaro. «Questi risultati premiano il lavoro quotidiano di tecnici, dirigenti e atleti».

L’Ariete continua a vincere e a costruire, con lo sguardo ora rivolto alle sfide nazionali.

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