Il Torneo Manlio Selis parla brasiliano: il Flamengo batte il Como in finale 2-0Bissato il successo del 2025
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Il Flamengo concede il bis. Nella finale del Torneo Manlio Selis i campioni uscenti battono il Como 2-0 e si aggiudicano la 29ª edizione della manifestazione di calcio giovanile Under 14, andata in scena negli ultimi quattro giorni sui campi della Gallura.
Dopo aver alzato il trofeo nel 2025 battendo in finale il Milan, i brasiliani si ripetono nel 2026 ai danni dei lariani, al debutto assoluto al Selis.
Decisive le reti realizzate all’inizio della ripresa della finale giocata questo pomeriggio allo stadio Bruno Nespoli di Olbia e diretta dall’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari.