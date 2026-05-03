Sono terminati in parità i due derby in programma nell'ultima giornata del girone G di Serie D: Costa Orientale Sarda–Olbia e Budoni–Latte Dolce. Tutte le squadre erano già matematicamente salve, ad eccezione dell’Olbia, che dovrà disputare i playout contro l’Ischia. I bianchi hanno chiuso in terzultima posizione.

All’Is Arranas di Tertenia il risultato finale è 2-2 al termine di una gara vivace. Al 9’ cross di Tomaselli sul secondo palo per Deiana, che fa da sponda per Santi: da posizione ravvicinata l’attaccante non sbaglia e porta in vantaggio i bianchi. Al 10’ arriva però l’immediato pareggio della Cos: esordio con gol per il classe 2010 Davide Loi, che approfitta di uno scontro in area tra Testagrossa e Massoni su cross dalla sinistra di Intinacelli e, da due passi, deposita in rete. Al 24’, su una respinta corta della difesa di casa, Saggia calcia dal limite ma la palla si stampa sulla traversa.

Nella ripresa, all’11’, Tomaselli, a tu per tu con Loddo, non sbaglia riportando avanti l’Olbia avanti. Al 23’, però, arriva il definitivo pareggio: Feola serve Nurchi, che supera il diretto avversario e lascia partire un preciso rasoterra che, dopo aver colpito il palo, si insacca alla sinistra di Testagrossa.

Finisce invece senza reti invece la sfida al “Pasquale Pinna” tra Budoni e Latte Dolce, nonostante le numerose occasioni e i tanti legni colpiti da entrambe le squadre. Nel primo tempo da segnalare un palo di Gianni e diverse opportunità per Santoro (tra cui una traversa), Fisher, Cotugno, Ladu e il giovane Dessena. Nella ripresa, ci provano ancora Santoro (altra traversa), Pulina (traversa), Ladu e Loru, quest’ultimo sfortunato nel pieno recupero con un’altra conclusione che si stampa sulla traversa.

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