Parte in salita il cammino salvezza della Klass Sennori. Nel primo atto dei playout di Serie B Interregionale, i biancoverdi cedono in casa alla Bim Bum Basket Rende dopo un tempo supplementare (91-95), consegnando ai calabresi il primo punto della serie e la possibilità di chiudere i conti nella sfida di ritorno, in programma domenica prossima in Calabria.

La gara resta in equilibrio per lunghi tratti: Sennori trova buone soluzioni nel primo tempo e riesce a chiudere avanti all’intervallo, trascinata soprattutto dalle iniziative di un ispirato Sanna. Dopo la pausa, però, Rende alza l’intensità e rientra progressivamente, riportando la partita in parità già nel terzo quarto.

Il finale dei tempi regolamentari è concitato: i padroni di casa sembrano avere in mano l’inerzia, ma a pochi secondi dalla sirena Cagnacci trova il canestro che vale il nuovo aggancio e manda la sfida all’overtime.

Nel supplementare sono gli ospiti a gestire meglio i possessi decisivi, trovando precisione dalla lunetta con Yeyap e Cavalieri e chiudendo così una partita rimasta comunque aperta fino agli ultimi istanti.

Sennori-Basket Rende 91-95 d1ts

Klass Sennori: Cordedda 8, Puggioni 13, Sanna 23, Nwokoye 8, Merella, Cabras 6, Tola 8, Pisano 7, Hubalek 11, Biolchini 7. Allenatore Longano

Bim Bum Basket Rende: Gagliardi, Usai 3, Diakhate ne, Cavalieri 13, Cerchiaro ne, Lucadamo 8, Boccasavia 12, Cagnacci 33, Schifeo 2, Yeyap 24. Allenatore Carbone

Parziali: 17-15; 40-38; 60-65; 83-83

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