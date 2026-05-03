Le gare d’andata dei playout di Promozione regalano emozioni, gol e verdetti ancora tutti da scrivere. Nei due gironi, le sfide si sono rivelate combattute ma con scenari ben diversi in vista del ritorno, fissato per il 10 maggio.

Nel girone A, termina in perfetta parità la sfida tra Ovodda e Pirri, che chiudono sull’1-1. A sbloccare il match è Sedda per i padroni di casa, ma il Pirri risponde con Usai. Un risultato che lascia tutto aperto, con novanta minuti decisivi ancora da giocare.

Nel girone B, invece, arriva un colpo esterno pesantissimo del Li Punti, che espugna il campo dello Stintino con un convincente 4-2. Protagonisti del match Peana, Cherchi, Zinellu e Alberti, autori delle reti che indirizzano la sfida. Per lo Stintino a segno Zuchi, ma il passivo resta importante in vista del ritorno.

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla gara del 10 maggio, quando si decideranno le sorti delle squadre coinvolte. In caso di equilibrio complessivo, il regolamento parla chiaro: a retrocedere sarebbero Ovodda e Stintino.

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