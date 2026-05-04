Basket Serie B Femminile, colpo de Il Gabbiano contro la Mercede AlgheroTurno favorevole alle formazioni che hanno giocato tra le mura di casa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In campo per la penultima giornata della fase a orologio nel torneo di Serie B Femminile di basket. Turno favorevole alle formazioni che hanno giocato tra le mura di casa. Verdetti già decisi, con la Mercede Alghero vincitrice del girone sardo e certa dell’accesso agli spareggi interregionali che portano alla prossima serie A/2.
La capolista. Catalane che perdono la loro seconda gara stagionale sul parquet de Il Gabbiano per 64-50. In avvio le padrone di casa si portano sul +5 (13-8 al 10’). Nelle frazioni centrali la reazione della Mercede porta al sorpasso (17-22 al 20’ e 34-35 al 30’). Negli ultimi 10’ Il Gabbiano cambia ritmo e con un parziale di 30-15 porta a casa un prestigioso successo. È Villani, de Il Gabbiano, la miglior realizzatrice di giornata, con 22 punti.
Le altre. Vince la Astro Allianz Ambrosini e Murru contro Su Planu, per 58-39. Cagliaritane sempre avanti nel punteggio nell’arco dei 40’ di gioco. Il break decisivo arriva dopo l’intervallo, quando il vantaggio sale sul +10 (dal 24-21 del 20’ al 43-33 del 30’). Negli ultimi 10’ ulteriore allungo delle padrone di casa che vale il +19 finale. Top scorer della gara è Lucchini, del Su Planu, con 13 punti. L’Antonianum Quartu supera, al termine di un match combattuto, la Fenix Sassari per 60-54. Nel corso dei primi 2 quarti le due squadre si alternano in testa (15-12 al 10’ e 28-29 al 20’). La terza frazione vede le quartesi comandare nuovamente le operazioni (44-41 al 30’), prima dell’allungo finale. Da segnalare, nelle fila sassaresi, i 17 punti di Martellini. Infine, chiude il quadro delle sfide di giornata, il successo di Elmas contro Nuoro per 72-55. Equilibrio per i primi 3 quarti (10-12 al 10’, 31-30 al 20’ e 48-43 al 30’) prima del decisivo scatto delle masesi negli ultimi 10’ di gioco. La migliore della gara è Mura, tra le padrone di casa, con 15 punti.