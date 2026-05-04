In campo per la penultima giornata della fase a orologio nel torneo di Serie B Femminile di basket. Turno favorevole alle formazioni che hanno giocato tra le mura di casa. Verdetti già decisi, con la Mercede Alghero vincitrice del girone sardo e certa dell’accesso agli spareggi interregionali che portano alla prossima serie A/2.

La capolista. Catalane che perdono la loro seconda gara stagionale sul parquet de Il Gabbiano per 64-50. In avvio le padrone di casa si portano sul +5 (13-8 al 10’). Nelle frazioni centrali la reazione della Mercede porta al sorpasso (17-22 al 20’ e 34-35 al 30’). Negli ultimi 10’ Il Gabbiano cambia ritmo e con un parziale di 30-15 porta a casa un prestigioso successo. È Villani, de Il Gabbiano, la miglior realizzatrice di giornata, con 22 punti.

Le altre. Vince la Astro Allianz Ambrosini e Murru contro Su Planu, per 58-39. Cagliaritane sempre avanti nel punteggio nell’arco dei 40’ di gioco. Il break decisivo arriva dopo l’intervallo, quando il vantaggio sale sul +10 (dal 24-21 del 20’ al 43-33 del 30’). Negli ultimi 10’ ulteriore allungo delle padrone di casa che vale il +19 finale. Top scorer della gara è Lucchini, del Su Planu, con 13 punti. L’Antonianum Quartu supera, al termine di un match combattuto, la Fenix Sassari per 60-54. Nel corso dei primi 2 quarti le due squadre si alternano in testa (15-12 al 10’ e 28-29 al 20’). La terza frazione vede le quartesi comandare nuovamente le operazioni (44-41 al 30’), prima dell’allungo finale. Da segnalare, nelle fila sassaresi, i 17 punti di Martellini. Infine, chiude il quadro delle sfide di giornata, il successo di Elmas contro Nuoro per 72-55. Equilibrio per i primi 3 quarti (10-12 al 10’, 31-30 al 20’ e 48-43 al 30’) prima del decisivo scatto delle masesi negli ultimi 10’ di gioco. La migliore della gara è Mura, tra le padrone di casa, con 15 punti.

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