«In questa situazione la continuità territoriale non è sostenibile». È questa, in sintesi, la posizione che Aeroitalia sosterrà al Ministero dei Trasporti in un incontro convocato con le compagnie aeree per fare il punto sui rincari del carburante. 

L’appello è per ottenere aiuti per assorbire l’impatto dei costi: se in Sardegna non si possono aumentare le tariffe della continuità devono allora essere Stato e Regione a coprire almeno in parte l’impennata del jet fuel. 

L’articolo completo di Alessandra Carta su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

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