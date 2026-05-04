«Continuità territoriale, situazione insostenibile»: jet fuel, appello di Aeroitalia al GovernoLa compagnia domani al Mit per fare il punto sui rincari del carburante che riguardano anche i voli da e per la Sardegna
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«In questa situazione la continuità territoriale non è sostenibile». È questa, in sintesi, la posizione che Aeroitalia sosterrà al Ministero dei Trasporti in un incontro convocato con le compagnie aeree per fare il punto sui rincari del carburante.
L’appello è per ottenere aiuti per assorbire l’impatto dei costi: se in Sardegna non si possono aumentare le tariffe della continuità devono allora essere Stato e Regione a coprire almeno in parte l’impennata del jet fuel.
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