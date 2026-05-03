Quinto torneo del Forte Village da incorniciare per la siciliana Giorgia Pedone, che dopo aver vinto il titolo nel doppio in coppia con Deborah Chiesa, ha conquistato anche il singolare femminile. La tennista siciliana, testa di serie numero 3, ha messo a referto il trionfo in finale battendo 6-4, 6-1 proprio la compagna di doppio, Deborah Chiesa. Si è chiuso così il quinto Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Intanto, sui campi del Forte Village, ha già preso il via il sesto e ultimo torneo internazionale del ciclo primaverile. In campo i tennisti impegnati nel primo turno delle qualificazioni maschili.

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