Sarà la Villacidrese ad affrontare il Castiadas nella finalissima dei playoff del girone A di Promozione. La squadra guidata da Diego Mingioni ha superato (2-0) il Guspini grazie a una decisiva doppietta di Atzei, protagonista assoluto della sfida.

Gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica al 20’ della ripresa per l’espulsione di Tamburini. Da quel momento la Villacidrese ha gestito con maggiore sicurezza e portando a casa una vittoria meritata.

Nel girone B, sfida valida esclusivamente per la graduatoria dei ripescaggi, netta affermazione dell’Usinese che si è imposta per 4-1 sul campo dell’Ozierese. Mattatori dell’incontro Irde e Scanu, entrambi autori di una doppietta, mentre per i padroni di casa è andato a segno Mendez.

Domenica prossima andrà in scena la sfida decisiva tra Castiadas e Villacidrese, in gara secca. La vincente affronterà il Bonorva, secondo classificato del girone B, già qualificato per l’ultimo atto grazie al margine superiore ai dieci punti sull’Ozierese, terza in classifica. I

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