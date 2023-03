Va al Cus Cagliari il derby della diciottesima giornata del campionato di Serie B. A Decimomannu, gli universitari si sono imposti in trasferta per 3-1 sulla Why Company Stella Azzurra di Sestu. Quattro set combattuti che hanno visto il Cus prevalere nei primi con i punteggi di 19-25 e 23-25.

Il Sestu ha vinto il terzo set 25-22, ma non è riuscito a portare il derby al tie-break, cedendo 25-21. Nessun problema invece per Sarroch: in casa contro Appio Roma arriva la diciottesima vittoria in campionato su altrettante gare disputate. La capolista del girone G si è imposta in tre set grazie ai parziali di 25-14, 25-21 e 25-20.

Femminile. In B1 femminile, vittoria importante in cinque set per la San Paolo, che batte 3-2 in trasferta Vap Galbiati nello scontro diretto per la salvezza. Successo esterno anche per Capo d'Orso Palau che vince 3-0 contro Busnago Visette Volley. In B2 femminile, l'Alfieri supera in tre set Visette Settimo Milanese in trasferta, mentre La Smeralda Ossi è stata sconfitta 3-0 a Lazzate. Oggi in campo La Garibaldi Maddalena nella trasferta contro Mondialclima Orago.

