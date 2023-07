Per una giocatrice che saluta Olbia, vedi Francesca Bresciani, volata a Busto Arsizio dopo una stagione in Gallura, ce n’è un’altra in entrata: l’Hermaea ufficializza, infatti, Letizia Anello.

La centrale classe 2002 vestirà di biancoblù nel prossimo campionato di A2 femminile di volley, affrontato lo scorso anno sotto le insegne dell’Offanengo. «Olbia è una squadra che da molti anni si trova ai vertici della A2 e che ha combattuto più volte nei playoff: inoltre, sul coach, sullo staff e sull’ambiente ho ricevuto solo riscontri positivi», spiega Anello a proposito della scelta “sarda”».

«Il mio gioco? Rispetto ad altre centrali non sono particolarmente alta, ma compenso con il salto. Mi piace attaccare tutti i palloni, dalla uno alla fast. Durante l’ultima stagione – aggiunge la centrale aostana – sono cresciuta molto, ma il mio obiettivo è quello di continuare a crescere, in tutti i fondamentali, e di dare il mio miglior contributo alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare: sono certa che mi divertirò».

