L’Hermaea Olbia riparte da Sophie Blasi. Il libero bolognese è il primo tassello del roster che affronterà il prossimo campionato di A2 femminile di volley, undicesimo consecutivo per il club gallurese, che ha appena ufficializzato l'accordo.

Dopo quelle del coach Dino Guadalupi e dello scoutman Antonio D’Ambrosio, si tratta della terza conferma, nel segno della continuità e della qualità: al termine della scorsa stagione, Blasi s’è guadagnata il primo posto nella speciale classifica delle ricezioni perfette (49,63%) della Lega Volley Femminile.

«È stato un anno molto importante per me, di grande crescita, che mi ha regalato tantissime emozioni, alternando momenti di gioia a periodi più difficili: ringrazio lo staff tecnico e la società che mi ha scelta e supportata per tutto l’anno», dice la giocatrice, classe 2002.

«Restare all’Hermaea è stata una decisione guidata dal legame affettivo col club, la fiducia è stata fondamentale. E poi c’è la sfida, la voglia di fare bene e di regalare alla società e ai tifosi una bella stagione, intensa e ricca di soddisfazioni», prosegue Blasi, che in carriera, prima di approdare a Olbia, in A2 aveva già indossato le maglie dell’Exacer Montale e della Millenium Brescia, con la quale, passando dal ruolo di schiacciatrice a quello di libero, ha vinto una Coppa Italia e sfiorato la promozione in A1.

Infine, le prospettive per il prossimo torneo cadetto. «Sicuramente, avrò attorno una squadra ben attrezzata: il livello del campionato è molto alto, ma i presupposti per fare bene ci sono», conclude Blasi. «Sono convinta che ci toglieremo delle belle soddisfazioni».

