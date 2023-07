Nuove e vecchie conoscenze si stagliano all’orizzonte dell’Hermaea Olbia, inserita nel girone B del campionato di A2 femminile di volley.

La Lega Volley Femminile ha reso noti formula e gironi della stagione 2023/24, durante la quale le biancoblù affronteranno Macerata, San Giovanni in Marignano, Montecchio, Mondovì, Cremona, Lecco, Offanengo, Volley Melendugno e Cbl Costa Volpino. Seconda la nuova formula, al termine della regular season le prime cinque squadre di ogni girone faranno la poule promozione con gare di andata e ritorno, mentre le altre affronteranno la poule salvezza.

La prima classificata dopo la poule promozione, alla quale le squadre accederanno portandosi dietro i punti conquistati nella regular season, verrà promossa direttamente in A1, mentre le squadre posizionate dalla seconda alla quinta posizione disputeranno i playoff con semifinali e finali al meglio delle tre partite. Ed è a questo obiettivo che punta l’Hermaea Olbia. «Mi sembra che le squadre che potrebbero avere il nostro stesso obiettivo, ovvero la poule promozione, siano tante: facile che ne venga fuori un torneo molto equilibrato, nel quale la continuità di rendimento si rivelerà fondamentale», interviene il coach dell’Hermaea Dino Guadalupi, tutto sommato soddisfatto per quanto emerso sul prossimo campionato.

«Innanzitutto, il numero di squadre partecipanti è pari, di modo che non ci saranno classifiche avulse o riconteggi, come invece era accaduto l’anno scorso, ma salta anche all’occhio il posto in meno nella poule promozione e il fatto che la seconda fase sarà articolata in ogni caso su andata e ritorno», dice a proposito delle decisioni della Lega. «Anche il numero di gare verrà, dunque, parificato: una novità che accolgo positivamente, perché il campionato non potrà che risultare più bilanciato. Stesso discorso per l’uso di criteri per la composizione dei gironi».

La presentazione dei campionati di Serie A si svolgerà a Milano il 4 ottobre.

