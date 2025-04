Il GeoPalace non tradisce. Nell’ultima gara casalinga della stagione la Resinglass Olbia batte 3-0 la Bam Mondovì ritrovando in un colpo solo successo e vetta della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, complice la sconfitta dell’Offanengo, e congedandosi così dal suo pubblico nel modo migliore.

Con i 3 punti conquistati oggi la squadra di Dino Guadalupi aggancia la formazione lombarda in testa a quota 41, ma forte di una vittoria in più si appresta a chiudere da prima in classifica: per centrare l’obiettivo basterà battere l’OroCash Picco Lecco a domicilio domenica. Magari replicando la prestazione offerta contro Mondovì.

Senza storia la sfida tra la squadra di Dino Guadalupi e le già retrocesse piemontesi, piegate con parziali 25-17, 25-15, 25-22. Ora l’ultimo appuntamento, in cui l’Hermaea si gioca il primato e il nuovo record di punti in undici campionati cadetti consecutivi.

