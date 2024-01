Cala il sipario sulla stagione regolare di A2 femminile di volley, che l’Hermaea Olbia archivia con una sconfitta. Ieri, la Balducci Macerata ha espugnato il GeoPalace in rimonta col punteggio di 3-1, un risultato che inchioda la squadra di Dino Guadalupi a quota 15 nel Girone B, che vale il settimo posto in classifica nella poule salvezza.

«Abbiamo giocato un primo set magnifico, ci riusciva tutto in maniera perfetta grazie a un ottimo approccio. Poi, nel secondo abbiamo vissuto qualche difficoltà generata anche dalla qualità di Macerata: le difficoltà nel mettere giù il primo pallone ci hanno fatto sorgere dei dubbi. Sembrava ci fossimo ripresi, ma non sempre siamo riusciti a essere aggressivi in tutti i fondamentali», spiega Guadalupi. «Nel terzo e nel quarto set, invece, si è abbassata la nostra qualità tecnica. Dovevamo fare tanta fatica col muro difesa, e in quel momento non mi è piaciuto il calo di intensità nell'atteggiamento».

Testa ora alla post season, che per l’Hermaea comincerà sabato in trasferta contro la Millenium Brescia, che ha chiuso il campionato nel Girone A da sesta in classifica con 26 punti, bottino che le vale il primato nella poule salvezza.

