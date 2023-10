L’Hermaea Olbia non decolla. Sconfitta dal Mondovì, anche se solo al tie-break, al debutto in campionato, la squadra di Dino Guadalupi cede pure alla Omag Marignano. Stavolta, col punteggio netto di 3-0.

La trasferta della 2ª giornata della A2 femminile di volley costa alle galluresi il secondo kappaò stagionale. Ma soprattutto una sconfitta pesante. Quasi senza storia la gara andata in scena stasera al PalaMarignano, dove l’Hermaea ha perso male il primo set (25-9), non benissimo il secondo (25-16) e nel terzo, dopo aver sfoderato la reazione, finisce che è troppo tardi, e tocca arrendersi 25-22.

La voglia di riscatto e aver ritrovato l’opposto titolare Adriano, in campo dall’inizio e autrice di una buona prova, con 12 palloni messi a terra e il titolo di mvp olbiese, non sono bastate. E adesso per provare a centrare la prima vittoria non resta che attendere il prossimo giro e la sfida casalinga con Cremona, in programma domenica al GeoPalace.

