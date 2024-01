Mentre la prima squadra prepara in palestra l’ultima gara della stagione regolare della A2 femminile di volley, che la vedrà opposta domenica al GeoPalace alla capolista Macerata, il settore giovanile dell’Hermaea Olbia festeggia tre convocazioni importanti.

Le giocatrici dell’Under 14 Sofia Del Prete, Alice Farina e Aurora Filigheddu sono state convocate dalla Federazione Italiana Pallavolo, nell’ambito del progetto Club Italia del Centro, per una giornata di allenamenti al “PalaBeatrice” di Quartucciu il prossimo 8 febbraio. Le ragazze saranno accompagnate dall’ex giocatrice e oggi dirigente Jenny Barazza, che sarà presente al raduno, in programma dal 5 al 9 febbraio, in qualità di assistente allenatore.

Nel frattempo a Olbia la prima squadra, tornata al successo dopo 8 sconfitte consecutive sul campo del Montecchio, terza forza del Girone B, spera di strappare all’ultimo avversario del campionato punti utili da aggiungere ai 15 già conquistati, che faranno classifica anche nella poule salvezza, che per le galluresi si aprirà il 27 gennaio in casa della Millenium Brescia, sesta nel Girone A con 23 punti.

