Settimana intensa per l’Hermaea Olbia, che in vista del debutto in campionato (l’undicesimo consecutivo in A2), in programma il 6 ottobre in trasferta contro la Pallavolo Concorezzo, si prepara ad affrontare un altro test col Capo d’Orso Palau.

Dopo quello vinto venerdì scorso, la squadra di Dino Guadalupi andrà a caccia del bis sabato nella palestra comunale di Golfo Aranci, a partire dalle 17, contro la formazione allenata da Antonio Guidarini, iscritta al prossimo torneo di B1, ottavo della sua storia: l’esordio stagionale per le palaesi è previsto per il 12 ottobre in casa contro il Volley Legnano.

Intanto, prosegue la preparazione a Golfo Aranci, dove l’Hermaea si allena ormai da un mese, mentre domani a Olbia in via Dante, dalle 18, il club presenterà la stagione 2024/25 con prima squadra e giovanili e lo staff tecnico e dirigenziale.

