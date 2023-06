Dopo la palleggiatrice Ulrike Bridi e la schiacciatrice Daniela Bulaich, salutano Olbia e l’Hermaea anche Sara Tajè e Glenda Messaggi.

In vista del prossimo campionato di A2 femminile di volley, la centrale andrà a far compagnia a Bridi e all’altra ex biancoblù Francesca Trevisan alla Chromavis Offanengo, mentre Messaggi è destinata alla Bartoccini Perugia. A due settimane dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, i movimenti del club gallurese sono solo in uscita, con l’addio di giocatrici che hanno vissuto l’ultimo torneo cadetto da protagoniste con la maglia dell’Hermaea.

La programmazione della stagione, rispetto alle precedenti, appare un po’ in ritardo, ma la prossima settimana si preannuncia ricca di novità per il sodalizio gallurese, che dalla fine dell’ultimo torneo, dopo la fase fisiologica del break, ha iniziato a muoversi sottotraccia a caccia di sponsor. Per un’annata che si prospetta più dispendiosa del solito.

