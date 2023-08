Come l’anno scorso, anche quest’anno l’Hermaea Olbia debutterà in casa: in occasione della 1ª giornata del campionato di A2 femminile di volley, in programma l’8 ottobre, la squadra di Dino Guadalupi affronterà il Mondovì tra le mura amiche del GeoPalace.

Prima trasferta il 15 ottobre sul campo del San Giovanni Marignano, primo test contro una “big”, l’Esperia Cremona, a seguire in casa, e prima sfida a una matricola, la Pallavolo Costa Volpino, il 29 ottobre lontano dalla Gallura. Due i turni consecutivi al Geo, il 12 e il 19 novembre contro l’altra new entry Melendugno e il Montecchio, che al ritorno, a gennaio, varranno altrettante trasferte di fila, e due gli infrasettimanali: il 1° e il 22 novembre, contro l’Offanengo a Olbia e Macerata fuori.

Turno prenatalizio il 23 dicembre sul campo dell’Offanengo, si gioca a Santo Stefano, il 26 dicembre, quando le biancoblù incontreranno il Lecco in casa, ripresa post pausa invernale il 7 gennaio, che per l’Hermaea corrisponderà alla gara interna col Melendugno, e ultima gara di campionato il 23 gennaio in casa con Macerata.

Archiviata la regular season – della quale si conserveranno i punti conquistati ai fini della classifica finale – partiranno poule promozione e poule salvezza. La prima coinvolgerà le prime cinque di ciascun girone, che affronteranno le prime cinque dell’altro in gare di andata e ritorno; ultimo turno il 31 marzo, la vincente della poule è promossa in A1, le altre accedono ai playoff per l’altra promozione.

Quanto alla poule salvezza, riguarderà le ultime cinque di ogni girone che si sfideranno tra di loro dall’ultimo weekend di gennaio al 1° di aprile: le ultime cinque a fine poule retrocederanno in B1.

