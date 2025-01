L’Hermaea frena ma non si arrende. Archiviata la sconfitta casalinga con l’Altafratte Padova, a segno in rimonta al tie-break al GeoPalace, le olbiesi sono tornate in palestra per preparare la trasferta sul campo dell’Offanengo, secondo scontro diretto consecutivo in ottica poule promozione.

«Non vedo l’ora», suona la carica il capitano Laura Partenio, best scorer dell’ultimo match con 20 punti, in vista della sfida della 6ª giornata di ritorno della stagione regolare della A2 femminile di volley. «Sono bella carica», ammette l’esperta schiacciatrice veneta, che ha finora totalizzato 160 punti in 14 partite. «Domenica abbiamo buttato 2 punti anche se Padova si è dimostrata bella rognosa già nel secondo set, che abbiamo vinto ai vantaggi. Loro sono state brave a ribaltare la partita e a essere più efficaci in attacco da posto 2 e da posto 4, noi un po’ meno nel muro-difesa, e lì è cambiato tutto».

Aver perso Sara Fontemaggi per infortunio all’inizio del terzo set, parziale in cui è iniziata la rimonta delle avversarie, ha pesato, ma Partenio assicura: «Col cambio di Sara abbiamo perso un po’ di continuità nel fondamentale dietro, però siamo tutte giocatrici valide, e possiamo stare tutte in campo».

