Alla Resinglass Olbia non è tempo di rimpianti: domenica la squadra di Dino Guadalupi è attesa a Mondovì per la sfida della 4ª giornata della Pool Salvezza della A2 femminile di volley. E ogni energia fisica e mentale dovrà essere riservata al campo, per rilanciarsi in classifica, dov’è terza con 29 punti, dopo un avvio di post season poco fortunato.

«Abbiamo avuto il tempo di analizzare le prime tre gare ravvicinate di poule e di capire su cosa dobbiamo puntare per esprimerci sul campo con maggiore fiducia e qualità nelle prossime uscite. In particolare, dovremo focalizzarci su alcuni aspetti del sistema d’attacco che aiutano a far emergere il nostro gioco», esordisce Guadalupi presentando la trasferta piemontese.

«Domenica dall’altra parte della rete troveremo una squadra con caratteristiche molto diverse dalle nostre, che ha trovato un nuovo equilibrio rispetto alla prima parte del campionato grazie all’inserimento della canadese Langegger in posto 4 e il conseguente cambio di ruolo di Viscioni», spiega poi il coach dell’Hermaea a proposito dell’avversario, terzultimo con 15 punti. «Mondovì è una squadra giovane e dotata di esuberanza fisica, ben sfruttata dall’esperienza della nostra ex regista Schmit. Dal canto nostro – aggiunge il tecnico brindisino – possiamo contare su quella dose di esperienza in più che ci può far interpretare la gara nel modo giusto per portare il risultato a nostro favore».

Squadre in campo alle 17 al PalaManera: dirigono gli arbitri Roberto Guarneri e David Kronaj, al videocheck Fabrizio Parola.

