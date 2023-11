Impresa dell'Hermaea Olbia, che ha ragione in rimonta dell'imbattuta capolista Montecchio 3-1 nell'anticipo dell'8ª giornata della A2 femminile di volley, andato in questa scena questo pomeriggio al GeoPalace.

Dal fanalino di coda Melendugno, sconfitto al turno precedente al tie-break, alla primatista del Girone B il passo è breve per la squadra di Dino Guadalupi, che piega la corazzata veneta al termine di una partita durata 2 ore. Nel primo parziale l'Hermaea dà battaglia, giocandosela punto a punto e annullando 4 set point al Montecchio, che alla fine la spunta ai vantaggi 29-27. Il secondo è invece dominato dalle biancoblù, che lo conquistano col punteggio di 25-17 per proseguire il discorso nel terzo, vinto 25-22, non senza soffrire.

Sul 2-1 alle galluresi non resta che chiudere il discorso: frazione (vinta 25-23) e partita. Un successo che vale 3 punti e quota 10 in classifica a pochi giorni dalla trasferta di Macerata, che chiuderà mercoledì sera il girone d'andata delle olbiesi.

