A poche settimane dal raduno precampionato, l’Hermaea Olbia si appresta a completare il roster per la prossima A2 femminile di volley.

Per chiudere il cerchio mancherebbero quattro giocatrici, che andrebbero ad aggiungersi alle confermate Sophie Blasi, Rosita Civetta, Sara Fontemaggi e Laura Partenio, al gradito ritorno di Karin Barbazeni e alle new entry Naomi Ngolongolo, Laura Pasquino e Alice Trampus.

Da completare anche lo staff tecnico, nel quale il riconfermato coach Dino Guadalupi lavorerà con lo scoutman Antonio D’Ambrosio, alla sesta stagione in biancoblù, e con Tommaso Monterisi, che arriva in Gallura nella doppia veste di vice allenatore e preparatore atletico.

In attesa del programma del ritiro precampionato, che inizierà dopo Ferragosto, e del calendario del torneo, al via con la prima giornata nel fine settimana del 5 e 6 ottobre, l’Hermaea è stata inserita, come l’anno scorso, nel Girone B. «A guardare i roster e a come si è svolto il mercato mi sembra chiaro che il livello generale si sia alzato e che ci sarà grandissima competitività», interviene a proposito Guadalupi. «L'idea di un campionato così equilibrato e avvincente ci deve spingere a prepararci al meglio come singoli in questa fase di off season e poi di squadra in pre season, per presentarci al 6 di ottobre pronti alla bagarre».

