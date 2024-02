L’Hermaea Olbia torna in campo per preparare la prossima sfida della poule salvezza di A2 femminile di volley: nel mirino della squadra di Dino Guadalupi c’è la Vtb Fcredil Bologna, avversario domenica in trasferta per la 5ª giornata.

Reduci da due vittorie consecutive, intervallate dalla sosta per la Coppa Italia, le galluresi riprendono ad allenarsi oggi con l’obiettivo di centrare il tris e balzare fuori dalla zona retrocessione, con la salvezza che, dopo il 3-0 casalingo sull'Altafratte Padova, dista adesso appena una lunghezza. «Abbiamo fatto un bellissimo gioco di squadra: non abbiamo mai mollato, anche nel terzo set quando Padova era lì lì, e ha provato a metterci in difficoltà», dice la schiacciatrice Laura Partenio, in campo domenica nonostante i problemi fisici e autrice, comunque, di una buona prova, con 9 punti realizzati.

«Non è stata una settimana facile – conferma la giocatrice, ex azzurra – ma siamo state più forti. Durante la sosta abbiamo fatto due amichevoli che ci sono servite a non perdere il ritmo gara: se remiamo tutte nella stessa direzione ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni». Intanto la situazione, con 22 punti in saccoccia e 3 di svantaggio sul prossimo avversario, a portata di aggancio, fa ben sperare. «La classifica? Ci meritiamo questa salvezza!», conclude Partenio.

