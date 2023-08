Primi giorni di preparazione precampionato per l’Hermaea Olbia, che via social condivide con i suoi tifosi le fatiche della squadra.

Le biancoblù sono impegnate in questi giorni nel lavoro in palestra guidate dal coach in seconda e preparatore atletico Stefano Cinelli. Aspettando la giapponese Yuka Imamura e l’azzurrina Virginia Adriano, impegnate con le rispettive nazionali, il gruppo guidato dal riconfermato Dino Guadalupi trascorrerà 2 settimane in ritiro tra Padru e Porto San Paolo, dove si svolgeranno le sedute di allenamento, e San Teodoro, dove l’Hermaea soggiornerà fino al rientro a Olbia.

Previste amichevoli buone a testare la condizione della squadra in vista del debutto nel campionato di A2 femminile di volley (decimo consecutivo), in programma l’8 ottobre in casa contro la Lpm Bam Mondovì.

© Riproduzione riservata