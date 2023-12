Conscia di essere destinata alla lotta salvezza, l’Hermaea Olbia ospita domani l’Orocash Picco Lecco nel posticipo della 6ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

«Ormai è poule salvezza sicura: cerchiamo di prendere più punti possibile per aiutarci nella prossima parte della stagione», esordisce Islam Gannar alla vigilia dello scontro diretto con la formazione lombarda prima di presentare la partita. «Siamo consapevoli della necessità di migliorare le nostre prestazioni. Nell'ultima serie negativa, credo che ci sia mancata un po’ di coordinazione e precisione in campo: adesso stiamo cercando di migliorare la nostra comunicazione e alcuni dettagli tecnici», aggiunge la centrale dell’Hermaea, reduce da sei sconfitte consecutive. Un ruolino di marcia che vale oggi alle galluresi la penultima piazza del Girone B, con 11 punti e 11 lunghezze di distacco dal quinto posto che vale poule promozione e salvezza diretta.

Gap praticamente incolmabile a quattro turni dalla fine della stagione regolare. «C'è una certa preoccupazione, ma la usiamo come motivazione per cercare risultati migliori e crescere come squadra. Lecco come noi sarà agguerrita: per batterla – aggiunge la 19enne giocatrice biancoblù – dovremo essere concentrate sul nostro gioco e sul nostro approccio alla partita». Squadre in campo al GeoPalace alle 20.30: arbitrano Deborah Proietti e Andrea Bonomo.

