Con la partenza di Sara Tajè, passata all’Offanengo e, dunque, alla concorrenza, l’Hermaea Olbia ha individuato la nuova capitana in Dana Schmit.

La palleggiatrice austriaca indosserà la fascia nella stagione 2023/24 della A2 femminile di volley, al via domenica con la gara casalinga contro la Lpm Bam Mondovì. La vice capitana sarà invece la “vecchia conoscenza” Sara Fontemaggi, che insieme a Islam Gannar è stata confermata quest’estate dopo il buon campionato dell’anno scorso.

Dopo la presentazione ufficiale, la squadra è tornata ad allenarsi ieri, agli ordini del confermato coach Dino Guadalupi, in vista del debutto stagionale. Un appuntamento nel quale l’allenatore dell’Hermaea sarà costretto a rinunciare, molto probabilmente, all’opposto titolare Virginia Adriano, in fase di recupero dagli acciacchi accusati dopo gli impegni con la Nazionale Under 21.

