L’Hermaea Olbia si presenta al suo pubblico da vincente nel primo test estivo, di preparazione alla prossima stagione nella A2 femminile di volley, decima consecutiva, al via l’8 ottobre col campionato: prima avversaria, in casa, la Lpm Bam Mondovì.

Tra le mura amiche del GeoPalace, la squadra di Dino Guadalupi ha battuto intanto ieri sera in un allenamento congiunto il Capo d’Orso Palau, formazione di Serie B1 in cui giocano le ex Schirò e Angelini, piegata 3-1. Alla prima uscita, senza Virginia Adriano, tenuta precauzionalmente a riposo per un fastidio alla schiena, le biancoblù si sono presentate inizialmente con Parise in diagonale, Schmit, Orlandi e Imamura in banda, Gannar e Anello al centro e Blasi libero, aggiudicandosi il primo set 25-18, perdendo il secondo 23-25, e vincendo il terzo 25-17 e il quarto e ultimo 25-18.

Top scorer Imamura, con 15 punti, e buone indicazioni per il coach, che alla fine del test, arrivato dopo quasi un mese di preparazione, ha commentato: «L’obiettivo era iniziare a mettere sulle gambe un ritmo assimilabile a quello della partita vera. Nella prima fase abbiamo lavorato principalmente su aspetti fisici e tecnici: siamo ancora alla ricerca della nostra forma migliore, e pian piano ci avvicineremo ai veri ritmi di gioco».

Il test «è stato utile in quest’ottica, ma anche per iniziare a cogliere alcune indicazioni e per conoscerci all’interno del campo», ha aggiunto Guadalupi. «Ci eravamo dati degli obiettivi di natura collettiva legati ai sistemi di gioco, e devo dire che siamo stati abbastanza attenti a perseguirli. Gli esperimenti sono stati tanti, anche in considerazione dei normali affaticamenti che ci hanno portato a dosare i singoli».

Le olbiesi torneranno in campo sabato a La Maddalena in un triangolare con le padrone di casa del Garibaldi e il Capo d’Orso Palau.

