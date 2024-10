Troppo presto per parlare di mal di trasferta. Ma due sconfitte su due gare giocate lontano da Olbia non sono il massimo dell’avvio di campionato per l’Hermaea. A maggior ragione per una formazione che in casa sa da sempre alzare la voce, e per la quale a fare la differenza, evidentemente, saranno i punti conquistati fuori.

Reduce dal successo interno contro l’Esperia Cremona, nell’anticipo della 3ª giornata della A2 femminile di volley, giocato ieri al Pala Francescucci di Casnate con Bernate, la squadra di Dino Guadalupi andava a caccia di conferme, ma alla fine ha dovuto arrendersi 1-3 all’Albese Como. La partenza col botto e quel primo set vinto 25-23 facevano ben sperare, invece, strada facendo, l’avversario è uscito fuori, imponendosi in quattro set e rifilando alle galluresi – che, tolto il terzo parziale, perso a 14, sono sempre state in partita – la seconda sconfitta della stagione.

La settimana che conduce al prossimo impegno, la sfida casalinga con la Futura Giovani Busto Arsizio, in programma domenica, porterà consiglio e, si spera, miglioramenti laddove le cose non sono andate all’ultimo turno. Anche perché a novembre l’Hermaea è attesa da un programmino niente male, che la opporrà all’Altafratte Padova e al Melendugno in trasferta, rispettivamente il 3 e il 17 novembre, e a Offanengo e Itas Trentino tra il 10 e il 24. Vincere, si sa, aiuta a vincere: tanto vale ricominciare subito.

