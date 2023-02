Il 360 GG Monastir conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza contro la Fortitudo Pomezia. Al PalaDante di Sestu finisce 3-2 per i bianconeri grazie ai gol di Murga, Dani Martin ed Etzi. La squadra di Podda sale così a quota 20, accorciando a 5 punti la distanza dalla salvezza diretta.

A2 e B. In Serie A2, sconfitta per la Leonardo, battuta 5-3 sul campo del Lecco. Ai cagliaritani non è bastata la doppietta di Siddi e la rete di Pusceddu per evitare la quarta sconfitta consecutiva in campionato. In Serie B ha giocato solo il Sestu Città Mediterranea, che doveva recuperare il match esterno contro il Pavia. La squadra di Mura si deve accontentare di un pari contro l'ultima in classifica: 2-2 il risultato finale con i gol di Lai e Bringas per i campidanesi.

