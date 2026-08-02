Basket in carrozzina, ai Mondiali di Ottawa anche Ghione e Papi della Dinamo LabLe avversarie dell'Italia saranno Brasile, Olanda e Usa
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Ci sono anche due giocatori della Dinamo Lab tra i dodici atleti che comporranno la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina che disputerà i Campionati del Mondo, in programma in Canada, ad Ottawa, dal prossimo 9 settembre. Si tratta di Giulio Maria papi (capitano insieme a Filippo Carossino) ed Enrico Ghione.
Questi gli altri giocatori azzurri agli ordini del coach Fabio Castellucci: Alessandro Pedron, Luigi Topo, Alessandro Sbuelz, Andrea Giaretti, Simone De Maggi, Ahmed Raourahi, Driss Saaid, Joel Boganelli e Gabriel Benvenuto, oltre al citato Carossino.
L’Italia debutterà giovedì 10 settembre contro il Brasile. Il giorno dopo affronterà l'Olanda. Ultima sfida del girone, dopo il riposo di sabato 12 settembre, contro gli USA in programma domenica 13.
Gli azzurri si ritroveranno per l’ultima fase della preparazione il 1° settembre, prima della partenza per il Canada.