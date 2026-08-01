S i rafforza il Lanusei atteso con grande attenzione nel prossimo campionato di Eccellenza. Tra i pali arriva Vittorio Gilli, portiere classe 1997, fresco vincitore del campionato di Eccellenza piemontese con il Borgosesia.

Un profilo di grande esperienza, con oltre 200 presenze tra Serie D e Serie C. In attacco ecco Lucas Campana, centravanti argentino classe 1993, cresciuto nelle giovanili dell’Huracán, con cui ha esordito in Primera División.

Dopo numerose esperienze tra Argentina e Sudamerica, nella scorsa stagione è approdato in Italia, vestendo le maglie di COS e Atletico Uri. Due innesti importanti e di grande qualità con i due giocatori che hanno scelto di sposare il progetto Lanusei.

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