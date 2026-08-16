Calcio regionale
16 agosto 2026 alle 20:22aggiornato il 16 agosto 2026 alle 20:22
Promozione, all'Arborea il difensore Stefano FrauTerzino esperto, ha militato nelle giovanili del Cagliari e successivamente a Ghilarza, Tonara e Santa Giusta
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L'Arborea si rafforza in difesa con l'arrivo di Stefano Frau. Terzino esperto, ha militato nelle giovanili del Cagliari e successivamente a Ghilarza, Tonara e Santa Giusta.
Un giocatore che può contribuire a sollevare il valore dell'Arborea che giocherà nella nuova stagione nel girone A della Promozione.
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