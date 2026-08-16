In attesa di scendere in campo per il terzo test estivo della stagione, in programma mercoledì ad Arzachena con la locale formazione iscritta al campionato di Promozione, il Santa Teresa ha già messo nel mirino il primo avversario ufficiale.

Quell’Ilvamaddalena che dopo la finale playoff persa a giugno contro la Pietralunghese e il mancato ripescaggio in Serie D si presenta ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza, al via il 13 settembre, come la grande favorita per la vittoria finale. Il derby di Gallura caratterizzerà, dunque, il debutto in Coppa Italia della squadra di Fabio Levacovich, con gara di andata a La Maddalena il 30 agosto e il ritorno a Santa Teresa il 6 settembre, e il precedente dello scorso anno che diede ragione ai teresini, a segno 1-0 all’andata come al ritorno.

In campionato le cose andarono diversamente (con un pareggio e una sconfitta), ma era un’altra stagione, con un’altra storia e altre ambizioni, soprattutto per il Santa Teresa.

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