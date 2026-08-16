Marco Farris passa dal Budoni al TavolaraL’addio alla serie D dopo 18 anni
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Giocherà in Prima categoria Marco Farris che ha lasciato il Budoni in Serie D dopo avervi giocato per 18 anni. Farris ha scelto il Tavolara, altra squadra dal passato illustre che sogna il grande rilancio.
La società, parla di «un innesto importante per il Tavolara, pronto ad affrontare con determinazione la stagione 2026/27 e a dare il proprio contributo dentro e fuori dal campo. Una stagione in cui vogliamo essere protagonisti, mettendoci tutto quello che abbiamo per arrivare al nostro obiettivo finale: la vittoria del campionato».