calcio
21 luglio 2026 alle 22:13
Eccellenza, il ritorno al Tortolì del centrocampista Matteo LobinaNuovamente in rossoblù dopo un anno e mezzo
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Gradito ritorno al Fra Locci con Matteo Lobina che torna a vestire la maglia rossoblù del Tortolì dopo un anno e mezzo.
Cresciuto nel settore giovanile e dopo la partecipazione a campionati da protagonista in Promozione, Matteo Lobina si riprende la maglia del Tortolì convinto di poter dare molto a centrocampo anche in un campionato difficile come quello di Eccellenza.
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