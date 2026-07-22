Prosegue nel segno della continuità il mercato del Sant'Orsola Sassari. Dopo il rinnovo del capitano Alessandro Aroni, il club arancionero ha ufficializzato anche la permanenza di Riccardo Angius, uno dei protagonisti della cavalcata fino alle semifinali playoff dell'ultimo campionato di Serie C.

Classe 2007 e figlio d'arte (il padre Luca ha vestito a lungo la maglia della Dinamo) Angius era approdato al Sant'Orsola la scorsa estate. Dopo un lungo stop di 291 giorni per un grave infortunio, il giovane esterno è rientrato proprio nella fase decisiva della stagione, risultando determinante in più di un'occasione. Decisivi, in particolare, i tiri liberi realizzati nei playoff contro Nuoro e Dinamo Academy.

Cresciuto tra Basket '90, Masters, Dinamo Academy e Torres, Angius ha preso parte anche al campionato Next Gen con la Dinamo Sassari.

«Rispetto a un anno fa le sensazioni sono completamente diverse», racconta il giocatore, «ora sto bene, potrò svolgere tutta la preparazione e voglio ripagare sul campo la fiducia della società. L'obiettivo è alzare l'asticella e fare ancora meglio della scorsa stagione».

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