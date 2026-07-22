Lo staff tecnico del Santa Teresa si arricchisce con l’ingresso di Giulio Murru, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico per la stagione 2026/2027.

Docente di scienze motorie, formazione ISEF e primo specializzato sardo con titolo biennale ISEF CONI in Tecnica e Pratica Sportiva presso la Scuola dello Sport di Roma, Murru vanta una carriera quarantennale nella preparazione fisica e sportiva, con esperienze che spaziano dalla Promozione alla Serie B e al livello olimpico.

L’altro annuncio delle ultime ore del club gallurese riguarda la conferma sulla panchina della Juniores di Gian Luca Sardo. Attesi nei prossimi giorni i nomi dei giocatori che completeranno la rosa della prima squadra, destinata ad affrontare quest’anno da protagonista il campionato di Eccellenza.

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