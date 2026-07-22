Eccellenza, il Santa Teresa presenta il nuovo preparatore atletico Giulio MurruGian Luca Sardo confermato alla guida tecnica della Juniores
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lo staff tecnico del Santa Teresa si arricchisce con l’ingresso di Giulio Murru, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico per la stagione 2026/2027.
Docente di scienze motorie, formazione ISEF e primo specializzato sardo con titolo biennale ISEF CONI in Tecnica e Pratica Sportiva presso la Scuola dello Sport di Roma, Murru vanta una carriera quarantennale nella preparazione fisica e sportiva, con esperienze che spaziano dalla Promozione alla Serie B e al livello olimpico.
L’altro annuncio delle ultime ore del club gallurese riguarda la conferma sulla panchina della Juniores di Gian Luca Sardo. Attesi nei prossimi giorni i nomi dei giocatori che completeranno la rosa della prima squadra, destinata ad affrontare quest’anno da protagonista il campionato di Eccellenza.