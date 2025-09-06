L'obiettivo minimo, ma a questo punto superato da una campagna acquisti che appare imponente, è la salvezza. Tuttavia il campionato di Prima categoria sta stretto alla Verde Isola, club che sino a due anni fa militava in Promozione e che la settimana scorsa si è affidato al 47enne Albertino Melis.

Il tecnico, vincitore di campionati con Città di Selargius, Decimo, Pirri, ha preso il posto di Simone Marini che di recente ha dovuto dare le dimissioni per questioni personali ma rimanendo in ottimi rapporti con la società. Su circa venti giocatori, una quindicina sono dell'area cagliaritana e non è un caso che la rosa in questo momento si alleni nell'impianto sportivo di Assemini (ma le gare si disputeranno a Carloforte).

«Ho un'ottima squadra a disposizione con giovani importanti e calciatori d'esperienza - analizza Melis - ma potrebbero servire altri 5-6 giocatori e le novità dovrebbero giungere nei prossimi giorni».

In rosa spiccano nomi di spessore, come il confermato portiere Antonello Aste, i calciatori Corrias, Grosso, Zucca, Mela, Ambu, Moussà e Obino: «Possiamo serenamente dire che l'obiettivo non è la salvezza ma qualcosa di più: lo dirà il campo ma si sta delineando una rosa che darà soddisfazioni».

A giorni potrebbero essere definiti anche alcuni contratti con nuovi sponsor, il che aprirebbe scenari ancora più interessanti per la società carlofortina presieduta dall'imprenditore Giuseppe Buzzo.

