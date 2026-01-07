L’Olbia Calcio comunica che la gara esterna col Valmontone, in programma domenica 11 gennaio, verrà disputata presso il campo comunale “Dei Gelsi” di Valmontone alle 14.30.

La nota emessa questo pomeriggio sottolinea la variazione del campo di gioco, col “Dei Gelsi” che proprio a partire dalla sfida con i bianchi ospiterà tutte le gare interne della formazione romana, che nel girone di andata del campionato di Serie D aveva trovato ospitalità per le gare casalinghe allo stadio comunale “Roberto Del Bianco” di Anagni.

Non cambia, invece, l’orario di gioco del match valido per la 2ª giornata di ritorno, al quale l’Olbia, così come il Valmontone, arriva dopo una sconfitta. La differenza la fa la classifica, in cui i galluresi sono quartultimi nei playout con 19 punti e 3 di distanza dalla zona salvezza, mentre, nonostante l’ultimo risultato, i laziali hanno conservato il quarto posto del girone G con 30 punti. E l’organico a disposizione della guida tecnica, che peraltro al momento all’Olbia è vacante, non avendo la proprietà ancora sostituito Giancarlo Favarin, andato via il 30 dicembre.

A farne le veci c’è l’allenatore dei portieri Antonio Carafa, che anche oggi ha diretto l’allenamento ma che domenica, causa squalifica, non sarà in panchina. Quanto ai giocatori a disposizione, l’Olbia potrebbe recuperare qualche effettivo (vedi Buschiazzo, Islam e Petrone) rispetto al match con l’Albalonga, ma resta l’emergenza per una rosa ridotta ai minimi termini e usurata dall’impossibilità di applicare il turnover.

L’incertezza societaria, tra le altre cose, rende impossibile intervenire sul mercato a caccia di rinforzi. Innesti di cui l’Olbia ha un disperato bisogno, e dei quali tuttavia, come nel caso del nuovo allenatore, potrà occuparsi solo una nuova proprietà. Di cui al momento – si dica – non c’è traccia. Almeno ufficialmente.

© Riproduzione riservata