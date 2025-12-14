Con un tempo di 32’27”1, il diciottenne Valentino Ledda, pilota Aci Team Italia e astro nascente del motorsport tricolore e non solo, si è aggiudicato la prima edizione del Rally di Cagliari con Claudio Mele sul sedile di destra della Skoda Fabia Rs Rally2. In seconda posizione, a 23”, Di Giovanni-Colapietro (Skoda Fabia Evo Rally2), col pilota di Pomezia che ha festeggiato con un podio l’esordio su una “quattro ruote motrici” dopo aver superato, nell’ultima prova, l’equipaggio formato da Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (Skoda Fabia Rs Rally2, a 31”4). Il pilota di Arbus, dopo aver a lungo duellato con Ledda per il primato, che aveva conquistato ieri sera dopo la speciale di Monte Urpinu ma poi ceduto di nuovo al diciottenne di Burgos già dalla prima speciale di oggi, ha pagato alcuni errori commessi nelle ultime prove odierne ma anche gioito per la vittoria della speciale Gigi Olivari 1, a Monte ‘e Cresia.

A chiudere la top5, Di Iuorio-Abatecola (Skoda Fabia Rs Rally2, a 1’18”) e Ardizzone-Pasini (Skoda Fabia Rs Rally2, a 1’35”6). Nono assoluto e primo tra le “due ruote motrici” Michael Rendina e Alex Guion (Peugeot 208 Rally4, a 3’04”8). In totale 68 vetture in gara, 5 delle quali nel rally storico, vinto da Marco Casalloni e Giovanni Figoni (Peugeot 206) in 39’04”. Secondi Mark e Stephanie Laboisse (Porsche 911 Sc, a 1’01”7), che hanno preceduto Ruiu-Alicicco (Alfa Romeo 33, a 6’29”5) e Olla-Scilef (Alfa Romeo 33, a 10’21”3).

La manifestazione, organizzata da Ac Cagliari e New Turbomark, ha riscosso un grande successo di pubblico, che ha apprezzato anche la super speciale di Monte Urpinu, prova spettacolo disputata ieri sera in Viale Europa dopo la Dolianova-San Nicolò Gerrei. Oggi i doppi passaggi su Sinnai-Tasoni e Monte e Cresia. All’arrivo, in Piazza dei Centomila poco dopo il passaggio della fiamma olimpica, inni e canzoni natalizie eseguiti dalla Banda della Brigata Sassari.

