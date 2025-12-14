Eccellenza, l'Ilvamaddalena vola in vetta alla classificaSconfitta la Nuorese, pareggia il Tempio
Vola l'Ilvamaddalena in vetta alla classifica dell'Eccellenza. Ora le alte sfere della classifica vedono sei squadre racchiuse nello spazio di quattro punti: Ilva 28, Tempio e Iglesias 27, Uri 26, Nuorese 25 e Ossese 24.
Tutte le favorite iniziali insomma sgomitano per il salto in D e per i playoff. Oggi le sorprese sono state tante. L'ex capolista Tempio si è fatto imporre il pari dal Sant'Elena che sembra avere imboccato la strada giusta verso la salvezza: l'arrivo del bomber Ragatzu sta davvero portando bene.
Anche oggi a segnare il gol del Sant'Elena nella gara finita 1-1, è stato proprio Mauro Ragatzu arrivato alcune settimane dal Villasimius. Per il Tempio, gol di Lemechevshi. L'Ilva ha piegato per 2-0 il Villasimius con gol di Piassi e De Cenco.
L'Ossese di Carlo Cotroneo ha espugnato il campo della Ferrini (1-2) con doppietta di Tapparello. Per i cagliaritani, la rete di Arangino. L'Iglesias ha piegato il Lanusei con lo stesso risultato (reti di Trindade e doppietta di Cappellino).
Colpo del Santa Teresa a Gavoi con vittoria per 2-1 sul Taloro: reti di Fois e doppietta di Siamparelli. Importante successo dell'Uri di Massimiliano Paba sul Carboni: 2-1 il risultato con una doppietta di Ricci e di Porcheddu per in minerari. Pesante la sconfitta della Nuorese col sorprendente Calangianus: 3-0 il risultato con le reti di Mauro, Perez e Valentini. Il Tortolì è stato infine piegato in casa dal Buddusò: 0-2 con gol di Umar e Gasama.