Vola l'Ilvamaddalena in vetta alla classifica dell'Eccellenza. Ora le alte sfere della classifica vedono sei squadre racchiuse nello spazio di quattro punti: Ilva 28, Tempio e Iglesias 27, Uri 26, Nuorese 25 e Ossese 24.

Tutte le favorite iniziali insomma sgomitano per il salto in D e per i playoff. Oggi le sorprese sono state tante. L'ex capolista Tempio si è fatto imporre il pari dal Sant'Elena che sembra avere imboccato la strada giusta verso la salvezza: l'arrivo del bomber Ragatzu sta davvero portando bene.

Anche oggi a segnare il gol del Sant'Elena nella gara finita 1-1, è stato proprio Mauro Ragatzu arrivato alcune settimane dal Villasimius. Per il Tempio, gol di Lemechevshi. L'Ilva ha piegato per 2-0 il Villasimius con gol di Piassi e De Cenco.

L'Ossese di Carlo Cotroneo ha espugnato il campo della Ferrini (1-2) con doppietta di Tapparello. Per i cagliaritani, la rete di Arangino. L'Iglesias ha piegato il Lanusei con lo stesso risultato (reti di Trindade e doppietta di Cappellino).

Colpo del Santa Teresa a Gavoi con vittoria per 2-1 sul Taloro: reti di Fois e doppietta di Siamparelli. Importante successo dell'Uri di Massimiliano Paba sul Carboni: 2-1 il risultato con una doppietta di Ricci e di Porcheddu per in minerari. Pesante la sconfitta della Nuorese col sorprendente Calangianus: 3-0 il risultato con le reti di Mauro, Perez e Valentini. Il Tortolì è stato infine piegato in casa dal Buddusò: 0-2 con gol di Umar e Gasama.

© Riproduzione riservata