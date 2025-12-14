Promozione, nel girone B l’Alghero dei miracoli: 15 gare, altrettante vittorieI catalani verso l'Eccellenza
Quindici gare giocate, 45 punti. L'Alghero sa solo vincere e volare verso l'Eccellenza.
Oggi la squadra catalana ha battuto per 4-0 il Campanedda. L'Arzachena ha vinto a Bosa per 4-1, il Bonorva a Macomer per 4-2 (anticipo di ieri).
L'Usinese ha espugnato il campo dello Stintino per 1-0, vittoria del Luogosanto (1-4) a Thiesi. Primo successo stagionale e primi punti del Tuttavista che ha piegato il Castelsardo per 2-1.
Il Li Punti ha battuto per 3-1 il Ghilarza. Il Perfugas ha vinto con lo stesso risultato contro il Bono. Vittoria infine dell'Ozierese (2-1 col Coghinas).
In classifica l'Alghero ha 45 punti, il Bonorva insegue a undici punti di distacco . Al terzo posto l'Usinese.