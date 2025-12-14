Le premesse per ritrovare la vittoria si erano intraviste contro la Macomerese, per cui all’Arzachena Academy Costa Smeralda è bastato aggiustare il tiro e alzare l’attenzione per sbancare questo pomeriggio lo stadio di Bosa e fare bottino pieno alla 15ª giornata di Promozione.

Al Campo Italia termina 1-4, con la squadra di Mauro Ottaviani che rompe gli indugi nel primo tempo, mandando a segno Babou al 25’, e dilaga nella ripresa: il raddoppio lo firma al 20’ Donati – che va in doppia cifra e che con 10 gol in campionato consolida il titolo di capo cannoniere dei galluresi –, il tris è di Cannone, e arriva 2’ dopo, mentre il poker lo sigla capitan Bonacquisti nel recupero.

Grazie al successo di oggi, terzo in trasferta e settimo assoluto, l’Arzachena conferma la nona posizione nel girone B con 23 punti, guadagna terreno in chiave salvezza e può ambire a rendere la vita difficile al prossimo turno, tra le mura amiche del Biagio Pirina, alla corazzata Alghero allenata dal grande ex Mauro Giorico, incontrastata capolista con 15 vittorie su 15.

