Serie D, l'Olbia ne prende due in casa dell'Anzio e scivola verso i playoutBianchi puniti da Laribi e dall'autogol di Buschiazzo
Come lo scorso anno. Ma, stavolta, senza colpo ferire. In trasferta contro l’Anzio l’Olbia rimedia una sonora sconfitta.
La squadra di Favarin cede 2-0 alla quartultima della classe al termine della sfida valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D, e scivola pericolosamente verso la zona retrocessione, dove, con 19 punti, il margine di vantaggio sui playout si è ridotto a una sola lunghezza.
Rispetto alle prove offerte contro le prime della classe Scafatese e Trastevere la prestazione di questo pomeriggio rappresenta un passo indietro per i bianchi, che subiscono troppo l’iniziativa dell’avversario. Dopo un primo tempo di marca laziale, la ripresa non è da meno: i padroni di casa capitalizzano l’arrembante avvio trovando il vantaggio con Laribi al 13’ e raddoppiando 5’ dopo con Gesmundo, complice la deviazione di Buschiazzo.
Per occasioni il risultato poteva essere ben più largo per l’Anzio, mentre la chance più ghiotta dei galluresi arriva sul fischio finale, quando Ragatzu colpisce la traversa direttamente dalla bandierina.