calcio
14 dicembre 2025 alle 21:45aggiornato il 14 dicembre 2025 alle 21:45
Seconda categoria, al Burcei il derby con la Pineta SinnaiVincono anche La Salle e Uragano Pirri
Al Burcei i derby di Seconda categoria (girone A), contro La Pineta di Sinnai: 6-1 il risultato a favore del Burcei andato in gol al 3’ e 52’’ con Serreli, poi con Angioni, con Frigau, e doppietta di Pipia.
Per La Pineta Sinnai rete della bandiera di Orrù.
Ha arbitrato Puddu. Nello stesso girone successo dell’Uragano Pirri sulla Johannes per 3-2 e del La Salle (5-1) sulla Ferrini Quartu.
