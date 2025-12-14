Al Burcei i derby di Seconda categoria (girone A), contro La Pineta di Sinnai: 6-1 il risultato a favore del Burcei andato in gol al 3’ e 52’’ con Serreli, poi con Angioni, con Frigau, e doppietta di Pipia.

Per La Pineta Sinnai rete della bandiera di Orrù.

Ha arbitrato Puddu. Nello stesso girone successo dell’Uragano Pirri sulla Johannes per 3-2 e del La Salle (5-1) sulla Ferrini Quartu.

