Alla vigilia del suo 21esimo compleanno, Raffaele Puddu decide di trasformarsi per un giorno in CR7.

L’attaccante del Tertenia (girone A di Prima categoria) realizza un gol simile a quello che il fuoriclasse portoghese, ai tempi del Real Madrid, segnò alla Juve in Champions League.

È il minuto 77 di Tertenia-Decimoputzu, anticipo di cartello della 12esima giornata di andata del campionato. Angolo di Demurtas, sponda di Bayon e Puddu, entrato da 2’, si esibisce in un gesto atletico perfetto che decide la gara e fa volare i biancorossi.

Nell’esultanza si toglie la maglia e viene ammonito. Pochi istanti dopo incassa il secondo giallo per gioco scorretto e viene espulso. Ma resta la perla della giornata, salutata con entusiasmo dal pubblico e da tutti gli addetti ai lavori.

