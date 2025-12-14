Nel girone A della Prima categoria non si ferma la marcia del Decimo 07, vittorioso sull’Azzurra Monserrato per 2-0.

L’Accademia Sulcitana, prima inseguitrice, ha risposto travolgendo la Gialeto per 5-1. In classifica l’Accademia ha un distacco di sei punti dal Decimo 07, primo con 34 punti.

Importante successo in chiave salvezza del Sestu che ha espugnato (1-3) il campo del Quartu 2000; vittorie di Idolo (1-0 al La Palma), del Tertenia (1-0 al Decimoputzu), della Gioventù Sarroch (1-2 a Villagrande). Pari (1-1) fra San Vito e Bariese e fra Cardedu e Ulassai.

