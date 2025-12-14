È stata cercata con determinazione e finalmente conquistata. Il Quartu torna al successo davanti al proprio pubblico superando l’Avis Isola con un netto 3-0, al termine di una gara intensa, combattuta e sempre viva. Tre punti fondamentali per i padroni di casa, che hanno svolto un grandissimo lavoro collettivo per affrontare la partita nel modo giusto, conquistata grazie alla doppietta di Siddi e al rigore trasformato da capitan Serginho, con freddezza e una mentalità da vero leader chiude la partita.

L’avvio di gara è subito ad altissimo ritmo e dopo appena due minuti il Quartu trova il vantaggio: su rimessa laterale battuta da Serginho, Siddi si fa trovare pronto e con grande freddezza segna sbloccando il risultato. L’Avis Isola reagisce immediatamente e prova a ristabilire l’equilibrio, ma Cara si oppone con sicurezza prima a Vigliecca e poi a Corsini, risultando decisivo tra i pali. Gli ospiti insistono anche con Tizzano e Corsini, senza però trovare la via del gol. Il Quartu risponde con Atzeni e ancora con Siddi, che sfiora il raddoppio. Al 19’ arriva il 2-0: su punizione di Serginho, Siddi controlla e lascia partire un rasoterra preciso che non lascia scampo a Lai, chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa l’Avis Isola rientra in campo con maggiore aggressività nel tentativo di riaprire la gara, ma il Quartu non abbassa i ritmi e continua a giocare con ordine, intensità e grande attenzione difensiva. Guti, Siddi e Corona vanno vicini al terzo gol, mentre Cara si conferma protagonista respingendo i tentativi di Bodo e Corsini. Al 14’ l’episodio decisivo: Sau viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Serginho è impeccabile e firma il 3-0. Nel finale gli ospiti provano il portiere di movimento, ma la difesa quartese e un attento Cara difendono il risultato fino al triplice fischio, facendo partire la festa del pubblico di casa.

